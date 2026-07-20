Hwang In-beom ya tiene cerrado definitivamente su traspaso del Feyenoord al FC Porto, según informa Martijn Krabbendam en nombre de Voetbal International. El centrocampista se someterá al reconocimiento médico el lunes.

Ambos clubes han acordado un traspaso de unos cinco millones de euros. El técnico del Oporto, Francesco Farioli, era un gran defensor de su fichaje.

El propio Hwang deseaba marcharse del Feyenoord, pues temía quedarse fuera del equipo por la saturación en el centro del campo que maneja Giovanni van Bronckhorst.

Además de Charles Vanhoutte, el equipo de Róterdam cuenta con Oussama Targhalline, Luciano Valente, Sem Steijn, Gjivai Zechiël, Jakub Moder y Calvin Stengs, por lo que se espera que otro de ellos también salga este verano.

Hwang llegó al Feyenoord en verano de 2024 procedente del Estrella Roja por siete millones de euros. En 54 partidos con el club holandés marcó cuatro goles y dio ocho asistencias.

Tenía contrato en De Kuip hasta mediados de 2028, pero no lo cumplirá. Aunque VI no da detalles sobre la duración del contrato, se espera que Hwang firme con el Oporto hasta mediados de 2029, con opción a un año más.