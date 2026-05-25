Joshua Kitolano deja el Sparta para fichar por el FK Bodø/Glimt noruego. El centrocampista del Sparta despertó el interés del Feyenoord el pasado invierno, pero ha optado por regresar a su país natal.

Llegó en 2022 procedente del Odds BK por unos 600 000 euros y se convirtió en pieza clave de la plantilla.

Su contrato vence el próximo verano y no se renovará, así que Sparta no recibirá indemnización. Su valor de mercado actual es de 2,5 millones de euros.

Marcharse gratis, igual que el delantero Tobias Lauritsen, le pesa: «Me entristece no poder devolverle nada al Sparta; siempre fue mi plan».

«He podido devolver algo con buenos partidos, sobre todo la victoria 4-2 ante el Feyenoord, pero me duele no haberles dado también dinero».

Su contrato con el Bodø/Glimt empezará el 1 de julio de 2026; aún no se sabe la duración. Kitolano viajará primero a Bodø para definir los detalles.

En 126 partidos con el equipo de Róterdam, anotó catorce goles y dio nueve asistencias. Esta temporada lleva cinco goles, dos de ellos en la visita al Feyenoord, su rival local.