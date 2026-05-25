Joshua Kitolano deja el Sparta y ficha por el FK Bodø/Glimt noruego. Este invierno lo quiso el Feyenoord, pero el centrocampista prefirió volver a su país.

Llegó en 2022 procedente del Odds BK por unos 600 000 euros y se convirtió en pieza clave de la plantilla.

Su contrato vence el próximo verano y no será renovado.

Por ello, el club no recibirá indemnización alguna. Su valor de mercado se mantiene en 2,5 millones de euros.

Marcharse gratis, igual que el delantero Tobias Lauritsen, le pesa: «Me entristece no poder devolverle nada al Sparta; siempre fue mi plan».

«He podido devolver algo con buenos partidos, sobre todo la victoria 4-2 ante el Feyenoord, pero me duele no haberles dado también dinero».

Su contrato con el Bodø/Glimt empezará el 1 de julio de 2026; aún se desconoce su duración. Antes de revelar más detalles, el centrocampista debe viajar a Bodø.

En 126 partidos con el equipo de Róterdam, anotó catorce goles y dio nueve asistencias. Esta temporada lleva cinco goles, dos de ellos en la visita al Feyenoord, su rival local.