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El Feyenoord sub-19 ha dado un mal ejemplo al primer equipo en la Youth League. Los jóvenes del club de Róterdam perdieron 0-1 ante el FC Porto sub-19 en Varkenoord.

El equipo de Róterdam tuvo un comienzo desastroso: a los tres minutos ya iba por detrás en el marcador. Boaz Plantinga no acertó al despejar y Duarte Cunha pudo disparar. El lateral izquierdo batió al portero del Feyenoord, Stenn de Mol, aunque este no estuvo especialmente acertado.

Levi Haps generó después la primera gran ocasión del equipo local con una buena jugada individual. Sin embargo, el portero del Porto detuvo su disparo.

El equipo dirigido por Jimmy Lucassen se libró del 0-2 a los 25 minutos. André Miranda regateó al portero De Mol, pero Dani Slory bloqueó su remate.

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Después, el Feyenoord sub-19 se quedó con diez por una absurda tarjeta roja a Kelvin Neijenhuis. El delantero golpeó a un rival en la cara y tuvo que abandonar el campo.

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Pese a la inferioridad numérica, el conjunto de Róterdam dispuso de una ocasión clarísima para empatar justo antes del descanso. Haps interceptó un pase y pudo avanzar sin oposición hacia la portería portuguesa. Sin embargo, el extremo disparó con fuerza por encima del larguero y el Feyenoord siguió por detrás en el marcador.

Los aficionados presentes en Varkenoord vieron cómo el Feyenoord salió en busca del empate tras el descanso. El Porto, sin embargo, conservó su mínima ventaja y las ocasiones escasearon en la segunda mitad.

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Lucassen dio entrada, entre otros, a Ilai Grootfaam en los minutos finales, pero el equipo no llegó a lanzar una verdadera ofensiva final. La derrota pone fin a la trayectoria perfecta del Feyenoord sub-19 en la Youth League.

El equipo juvenil había comenzado de forma excelente su campaña en la Youth League con una victoria por 1-2 a domicilio ante el FC Barcelona. Después derrotó 1-0 al Como 1907 y ganó también en el campo del Real Betis (1-4). Más tarde superó al Inter por 3-1 en Varkenoord. Tras la derrota ante el FC Porto, el Feyenoord sub-19 suma doce puntos en cinco partidos.

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Tras la derrota ante el FC Porto, el Feyenoord sub-19 suma doce puntos en cinco partidos. Pese a ello, el equipo sigue tercero entre los 36 clubes.