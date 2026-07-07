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Malte FismenImago
Rian Rosendaal

Traducido por

«El Feyenoord sigue de cerca a una gran promesa noruega, pero la competencia es feroz»

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Feyenoord

Malte Fismen, delantero noruego de 16 años, interesa al Feyenoord, según TV2. Varios clubes de la Liga de Campeones también le siguen.

Este extremo izquierdo, de solo 16 años, pertenece al Åsane Fotball y ya ha jugado en la segunda división noruega. Debutó de forma no oficial con el primer equipo a los 14 años, en un amistoso contra el SK Brann.

Un año después debutó en la 1. Divisjon, la segunda categoría del fútbol noruego, y ya deslumbra con sus goles y asistencias.

Åsane necesita dinero y planea venderlo este verano. Pide un millón de euros más un porcentaje de una futura transferencia.

No obstante, el talentoso Fismen no solo interesa al Feyenoord: los principales clubes noruegos —Brann, FK Bodø/Glimt y Molde FK— también valoran presentar una oferta por el joven extremo izquierdo.

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El director técnico, Odd Krister Føllesdal, confirma a TV2 el interés, aunque evita mencionar clubes concretos.

También fuera de Noruega se sigue su progresión: Inter y Como lo vigilan.

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