El Feyenoord se rehace tras el descanso y suma un punto muy trabajado en Eindhoven

PSV y Feyenoord empataron 1-1 este domingo por la tarde en Eindhoven. El equipo de Peter Bosz dominó a placer en la primera parte, pero los de Róterdam mejoraron notablemente tras el descanso. Con este resultado, la ventaja del Feyenoord de Giovanni van Bronckhorst sobre el PSV se mantiene en cuatro puntos.

En un inicio de partido intenso, el PSV dispuso de las mejores ocasiones. Guus Til tuvo la oportunidad de disparar, pero optó por enviar un centro que la defensa despejó sin problemas. Poco después, Ivan Perisic intentó sorprender a Tjark Ernst por el palo corto, pero el alemán no se dejó engañar.

En el minuto 21, el PSV convirtió su dominio en un gol. Un centro rechazado cayó en los pies de Lutsharel Geertruida, precisamente, que volvió a enviar el balón al área. Su centro encontró a Til. El mediapunta no se lo pensó dos veces y marcó de volea por la escuadra: 1-0.

Al cumplirse media hora de juego, el Feyenoord tuvo una gran ocasión para empatar. Nacho Ferri recibió un centro preciso de Oussama Targhalline, pero el español vio cómo Matej Kovar detenía su remate con una gran intervención.





Poco antes del descanso, el PSV volvió a poner a prueba la portería del Feyenoord en varias ocasiones. Perisic disparó por muy poco fuera tras un error de Charles Vanhoutte y Armando Obispo cabeceó un centro de Sergiño Dest contra la parte exterior del poste.

En la segunda mitad, el Feyenoord mejoró y el equipo de Van Bronckhorst logró el empate. Anis Hadj Moussa recortó hacia dentro desde la derecha y marcó con un gran disparo al palo largo: 1-1.

Justo después del gol, el Feyenoord volvió a crear peligro. Ferri cabeceó a portería tras un saque de esquina, pero el guardameta Kovar volvió a intervenir de forma excelente. Poco después, Ruben van Bommel disparó ligeramente por encima del larguero para el PSV.

A un cuarto de hora del final, el PSV volvió a adelantarse. Geertruida remató con serenidad un bonito taconazo de Perisic, pero, antes de que pudiera celebrarlo, el juez de línea levantó acertadamente el banderín y el gol no subió al marcador.

En los últimos minutos, tanto Til como Obispo estuvieron cerca de marcar para el PSV y Hadj Moussa volvió a poner a prueba a Kovar, pero ninguno logró romper el empate.