Feyenoord ha puesto sus ojos en Bojan Miovski, según informan Sky Sports y The Rangers Review. El delantero de 27 años del Rangers FC figura en Rotterdam-Zuid como un posible sustituto de Ayase Ueda, que se ha marchado al Lille OSC. Una cesión temporal es una de las posibilidades.

Según The Rangers Review, el lunes Feyenoord preguntó al Rangers por las condiciones en las que Miovski podría llegar a De Kuip. El periodista Joshua Barrie informa de que el club escocés estaría dispuesto a colaborar en una cesión temporal del atacante.

Ueda se marchó a Francia por unos quince millones de euros, lo que ha dado a Feyenoord margen para volver a cubrir la posición de delantero centro. En estos momentos, el club cuenta todavía con Nacho Ferri y Shaqueel van Persie como sus dos delanteros centro.

El nombre de Miovski ya ha entrado con fuerza en la órbita de Feyenoord. Sky Sports informa de que Feyenoord ya se ha puesto en contacto con los representantes del atacante nor-macedonio.

Una salida de Miovski del Rangers no está descartada. El gigante escocés trabaja en cerrar el fichaje de Kevin Kelsy, procedente de Portland Timbers, que ya ha superado con éxito el reconocimiento médico en Ibrox.

Si Rangers cierra finalmente el traspaso de Kelsy, eso podría abrir la puerta a la salida de Miovski. El delantero fue fichado el año pasado por tres millones de euros desde el Girona, pero en Escocia no logró consolidarse como titular indiscutible.

Miovski disputó la pasada temporada 26 partidos de liga con el Rangers. En ellos, el internacional nor-macedonio en 41 ocasiones marcó siete goles y con frecuencia tuvo que conformarse con un papel de suplente.

Miovski tiene contrato con el Rangers hasta mediados de 2029, por lo que Feyenoord tendrá que negociar con los escoceses una cifra de traspaso. Según la valoración actual de mercado, el delantero tiene un valor aproximado de 2,5 millones de euros.