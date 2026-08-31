Feyenoord ha puesto sus ojos en Bojan Miovski, según informan Sky Sports y The Rangers Review. El delantero de 27 años del Rangers FC es visto en el sur de Róterdam como un posible sucesor de Ayase Ueda, que se marchó al Lille OSC. Una cesión temporal está entre las posibilidades. La noticia ya ha sido confirmada por el Algemeen Dagblad.

Según The Rangers Review, el Feyenoord preguntó el lunes al Rangers por las condiciones en las que Miovski podría llegar a De Kuip. El periodista Joshua Barrie informa de que el club escocés estaría dispuesto a colaborar en una cesión temporal del atacante.

Ueda se marchó a Francia por aproximadamente quince millones de euros, lo que ha dado al Feyenoord margen para volver a cubrir la posición de delantero centro. Actualmente, el club cuenta todavía con dos nueves: Nacho Ferri y Shaqueel van Persie.

El nombre de Miovski ha ganado ya mucho peso en la agenda del Feyenoord. Sky Sports informa de que el Feyenoord ya se ha puesto en contacto con los representantes del atacante nor-macedonio.

No se descarta una salida de Miovski del Rangers. El gigante escocés está trabajando en el fichaje de Kevin Kelsy, de los Portland Timbers, que ya ha superado con éxito el reconocimiento médico en Ibrox.

Si el Rangers termina cerrando realmente el traspaso de Kelsy, eso podría abrir la puerta a una salida de Miovski. El delantero fue fichado el año pasado por tres millones de euros procedente del Girona, pero en Escocia no logró asentarse como titular indiscutible.

Miovski participó la pasada temporada en 26 partidos de liga con el Rangers. En ellos, el internacional nor-macedonio en 41 ocasiones firmó siete goles y tuvo que conformarse con frecuencia con un papel de suplente.

Miovski tiene contrato con el Rangers hasta mediados de 2029, por lo que el Feyenoord tendrá que negociar con los escoceses una cantidad de traspaso. Según la valoración actual del mercado, el delantero tiene un valor aproximado de 2,5 millones de euros.