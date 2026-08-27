El Feyenoord ha quedado emparejado en el sorteo de la fase de liga de la Champions League con Inter, FC Barcelona, FC Porto, Real Betis, RB Leipzig, Galatasaray, Como y Viking. El conjunto de Róterdam disputará cuatro partidos en De Kuip y jugará otros cuatro a domicilio.

El Feyenoord afrontó el sorteo del jueves por la noche desde el Bombo 3. El conjunto de Róterdam sabía de antemano que se mediría a ocho rivales diferentes: dos de cada bombo, con un partido en casa y otro fuera en cada uno de ellos.

Desde el Bombo 1, el Feyenoord podía cruzarse de inmediato con varias potencias absolutas. El Internazionale visitará De Kuip, mientras que el Feyenoord viajará a Barcelona para el otro partido del bombo más alto.

Los rivales del Bombo 2 también ya son conocidos. El FC Porto viajará a Róterdam para medirse al Feyenoord, mientras que el equipo visitará al Real Betis en el otro duelo.

Desde su propio Bombo 3, el Feyenoord quedó emparejado con RB Leipzig y Galatasaray. El club alemán visitará De Kuip, mientras que el Feyenoord tendrá que viajar a Turquía para el partido contra el Galatasaray.

Como y Viking completan el programa europeo del Feyenoord. El conjunto de Róterdam jugará en casa contra el Como y disputará el encuentro ante el Viking fuera de casa.

La fase de liga comenzará los días 8, 9 y 10 de septiembre, tras lo cual habrá jornadas los días 13 y 14 de octubre, 20 y 21 de octubre, 3 y 4 de noviembre, 24 y 25 de noviembre y 8 y 9 de diciembre. Tras el parón invernal, los dos últimos partidos están programados para el 19 y 20 de enero y el 27 de enero, mientras que la UEFA dará a conocer el calendario definitivo con las fechas exactas y los horarios de inicio como muy tarde el sábado 29 de agosto.

Tras ocho partidos se hará balance. Los equipos del primero al octavo se clasificarán directamente para los octavos de final, los clubes del noveno al vigésimo cuarto puesto irán a la ronda intermedia y para los equipos del vigésimo quinto al trigésimo sexto ahí terminará la temporada europea.

Los rivales del Feyenoord son: Inter (casa), FC Barcelona (fuera), FC Porto (casa), Real Betis (fuera), RB Leipzig (casa), Galatasaray (fuera), Como (casa) y Viking (fuera).