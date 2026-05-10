El Feyenoord se asegura el segundo puesto y se hace con el pase a la Liga de Campeones

El Feyenoord se aseguró el segundo puesto de la Vriendenloterij Eredivisie y la plaza para la Liga de Campeones. Un empate 1-1 ante el AZ le bastó, pues el NEC, tercero, perdió en Groningen.

El arranque fue dramático: Troy Parrott marcó a los quince segundos, aunque en fuera de juego. Aún en el primer minuto, el irlandés aprovechó un pase de Gernot Trauner para el 0-1. El Feyenoord saltó al campo muy nervioso y la grada protestó desde el inicio.

Trauner, en apuros, reclamó un penalti tras un ligero agarrón en un córner. El conjunto local mejoró y sufrió cuando un remate a bocajarro de Ayase Ueda lo repelió Rome-Jayden Owusu-Oduro. El AZ respondió al contraataque y reclamó penalti tras un duelo entre Peer Koopmeiners y Jordan Bos, pero el balón no llegó al punto de penalti.

El duelo siguió abierto: Watanabe cabeceó alto y Ueda lanzó fuera tras una contra. Hadj Moussa falló el 1-1 ante Owusu-Oduro, quien detuvo el balón y quedó tendido tras recibirlo en la cara. Poco antes del descanso, el técnico del AZ, Leeroy Echteld, vio la amarilla por protestar una entrada de Koopmeiners.

Van Persie intervino al descanso y dio entrada a Tobias van den Elshout, Givairo Read y Gijs Smal. Poco después, Sven Mijnans se plantó ante la portería del Feyenoord, pero su disparo se marchó desviado. Donde falló el jugador del AZ, Moussa marcó el 1-1 tras un pase inteligente de Van den Elshout. El Feyenoord cobró confianza y buscó la ventaja.

No hubo más goles, pero a nadie en el Feyenoord le importó. El segundo puesto es ya definitivo para el equipo de Robin van Persie, tras una temporada con muchos altibajos.