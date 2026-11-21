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El Feyenoord recibe este sábado en De Kuip al Excelsior, su rival de la ciudad. Giovanni van Bronckhorst ha anunciado la alineación para el derbi de Róterdam, que comienza a las 18:45. El técnico ha dado entrada en el once inicial, entre otros, a Jerayno Schaken y Reiss Nelson.

El Feyenoord tendrá que enfrentarse al Excelsior sin Anis Hadj Moussa. El argelino no figura en la convocatoria del conjunto de Róterdam, ya que no parece estar en condiciones de jugar.

Dennis van Eersel, periodista que sigue al club para RTV Rijnmond, informó de la ausencia de Hadj Moussa poco antes de que se hiciera pública la alineación. Van Bronckhorst apuesta por Schaken y Nelson como sus dos opciones en las bandas.

Destaca especialmente la titularidad de Schaken, que acaba de cumplir 17 años. Van Bronckhorst ya expresó su confianza en el joven atacante durante la rueda de prensa del viernes.

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Van Bronckhorst también cuenta con Gonçalo Borges y Gaoussou Diarra como alternativas en las bandas. Ambos atacantes comenzarán el derbi de la ciudad de Róterdam en el banquillo.

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Sem Steijn, Oussama Targhalline y Van Persie también tendrán que conformarse con un puesto entre los suplentes. Podrían entrar en el transcurso del partido.

Además, el Feyenoord sigue sin poder contar con Jeremiah St. Juste. El defensa estará de baja más tiempo del esperado inicialmente, aunque Van Bronckhorst espera recuperarlo antes del parón invernal.

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El Feyenoord necesita poner fin este sábado por la noche a una racha especialmente decepcionante. El conjunto de De Kuip no ha ganado ninguno de sus últimos cinco partidos oficiales.

Van Bronckhorst espera que sus jugadores hayan recuperado energías durante el parón de selecciones. «Al final, nuestro reto es estar de nuevo frescos desde el primer minuto mañana y transmitir energía», explicó el entrenador el viernes.

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Alineación del Feyenoord: Ernst; Read, Watanabe, Mármol, López; Vanhoutte, Valente, Zechiël; Nelson, Ferri, Schaken.