El Feyenoord recibe una señal muy clara: «Estamos seguros al 100 % de que se queda»

Tras la destitución de Robin van Persie, el Feyenoord no recurrirá a Dick Schreuder. Wilco van Schaik, director general del NEC, confirmó el miércoles a ESPN que el técnico continuará en Nimega la próxima temporada.

El lunes, el periodista Mounir Boualin informó de que Schreuder quiere seguir en el NEC y no planea marcharse. Así, el Feyenoord, que busca entrenador, puede descartar esta opción.

«Puedo decir que se queda al cien por cien», afirma Van Schaik al preguntarle si la salida de Van Persie al Feyenoord afectará al NEC.

Eso ya lo ha dicho Dick. Tenemos un contrato a largo plazo. Tenemos un objetivo y una visión. Carlos Aalbers (director técnico) y Dick han mantenido intensas conversaciones en las últimas semanas. Yo hablo con él todos los días: solo piensa en dar el máximo con el NEC la próxima temporada».

Para Van Schaik es significativo que, con contrato hasta 2028, Schreuder rechace de momento las ofertas de los grandes clubes. «Eso demuestra que un entrenador quiere trabajar en el NEC y que aquí también puede destacar».

“Este año, con la participación en Europa, tenemos una magnífica tarjeta de presentación para que Dick siga con nosotros. Es bueno para el club, para los jugadores y para el entrenador. Es el escenario ideal también para él”, añade el director general sobre la presencia del equipo en la fase previa de la Liga de Campeones.

Una buena preparación para la fase previa es crucial, y por eso Van Schaik valora los amistosos programados: «Son clubes de las grandes ligas; el plan es enfrentar a dos de las cinco mejores». Notamos que somos más atractivos por haber quedado terceros. Los clubes más grandes quieren jugar contra nosotros porque disputamos la fase previa de la Champions League».