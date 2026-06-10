Tras la destitución de Robin van Persie, el Feyenoord no recurrirá a Dick Schreuder. Wilco van Schaik, director general del NEC, confirmó el miércoles a ESPN que el entrenador continuará en Nimega la próxima temporada.

El lunes, el periodista Mounir Boualin informó que Schreuder quiere seguir en el NEC y no planea marcharse. Así, el Feyenoord, que busca entrenador, puede descartar esta opción.

«Puedo decir que se queda al cien por cien», afirma Van Schaik al preguntarle si la salida de Van Persie al Feyenoord afectará al NEC.

Eso lo ha dicho él mismo», añade el director del tercer clasificado de la Vriendenloterij Eredivisie la pasada temporada. «Tenemos un contrato a largo plazo. Tenemos un objetivo y una visión. Carlos Aalbers (director técnico) y Dick han mantenido intensas conversaciones en las últimas semanas. Yo hablo con él todos los días: solo piensa en dar lo mejor con el NEC la próxima temporada».

Para Van Schaik es significativo que, con contrato hasta 2028, rechace las ofertas de los grandes clubes. «Eso demuestra que un entrenador quiere trabajar en el NEC y que aquí también puede destacar».

«Este año, con la participación en Europa, tenemos una magnífica tarjeta de presentación para que Dick siga con nosotros. Es bueno para el club, los jugadores y el entrenador. Es el escenario ideal también para él», añade el director general sobre la fase previa de la Liga de Campeones.

Una buena preparación para la fase previa es crucial, y por eso estamos satisfechos con los amistosos programados: «Enfrentaremos a dos equipos de las cinco mejores ligas. Notamos que somos más atractivos por haber quedado terceros. Los clubes más grandes quieren jugar contra nosotros porque disputamos la fase previa de la Liga de Campeones».