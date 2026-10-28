La KNVB ha impuesto al Feyenoord una multa de 7500 euros y una sanción condicional por los incidentes con pirotecnia ocurridos el 23 de agosto durante el partido a domicilio contra el SC Cambuur, según anunció este miércoles la federación a través de sus canales oficiales.

Durante el encuentro entre el Cambuur y el Feyenoord, los aficionados del Feyenoord encendieron pirotecnia de forma masiva en el minuto 12. Parte de ella cayó en una grada ocupada por seguidores del Cambuur y siete personas resultaron heridas.

Los aficionados afectados sufrieron, entre otras lesiones, daños auditivos, quemaduras y lesiones oculares. El portero del Feyenoord Tjark Ernst también salió ileso después de que un cohete estuviera a punto de alcanzarlo.

El Feyenoord tomó cartas en el asunto de inmediato. El club de Róterdam identificó a 47 responsables y les impuso de inmediato la prohibición de entrar en el estadio. Además, no llevó aficionados a los partidos a domicilio contra el PEC Zwolle y el NEC en las semanas siguientes. Esa es también la razón de esta sanción «leve» de la KNVB.

Próximos partidos FEY Eredivisie 11:30 SIT

La sanción completa de la KNVB consiste en una multa de 7500 euros y la obligación, con carácter condicional, de disputar un partido sin aficionados visitantes. El Feyenoord ha aceptado la sanción.