Ayase Ueda despierta el interés del Fenerbahçe, que ya ha presentado una primera oferta al Feyenoord, informa Voetbal International. Sin embargo, aún está por ver si el japonés quiere marcharse realmente a Turquía.

En las últimas semanas se ha hablado mucho del máximo goleador de la Eredivisie de la pasada temporada. Desde la Premier League habría interés por el delantero. Brighton & Hove Albion y Leeds United se habrían puesto en contacto con el club de Róterdam. Sin embargo, no llegaron ofertas concretas, pero el Fenerbahçe sí ha dado ya el paso.

Según VI, se ha presentado una oferta seria por Ueda, por lo que el Feyenoord se sentará a negociar con el club turco. Dévy Rigaux ha demostrado ser un negociador duro, aunque sí estaría dispuesto a vender a su referente en ataque. De ese modo, podría liberarse presupuesto para el resto del mercado de fichajes.

Según se informa, el club de Róterdam quiere recibir alrededor de 25 millones de euros por el atacante japonés. No obstante, no está claro si Ueda ve con buenos ojos un traspaso a la Süper Lig, ya que tendría la mira puesta en una transferencia a la Premier League.

Según Voetbal International, Rigaux adoptará una postura más flexible en las negociaciones que durante las conversaciones con la Roma por Givairo Read, que finalmente se retiró. Ueda todavía tiene contrato por dos años y podrá salir si llega la cantidad deseada. Si el delantero está abierto a un cambio al Fenerbahçe, el director técnico quiere cerrar la operación rápidamente.

El posible sucesor del delantero de 27 años ya está entre bastidores. Nacho Ferri fue fichado este verano procedente del KVC Westerlo por diez millones de euros. También Shaqueel van Persie está llamando con fuerza a la puerta, aunque Giovanni van Bronckhorst lo ha alineado hasta ahora sobre todo como extremo derecho.

En esa posición también juega Anis Hadj Moussa, que igualmente debe dejar una gran cantidad en las arcas del club de Róterdam. Anteriormente se supo que el extremo despierta el interés de, entre otros, Como 1907, Paris FC y Sunderland.