El Feyenoord recibe una oferta de la Premier League por Targhalline

Oussama Targhalline es un jugador codiciado. El periodista italiano Gianluca Di Marzio informa este jueves de que cuatro clubes están interesados en el centrocampista del Feyenoord.

Según Di Marzio, el Hull City es el mejor posicionado para hacerse con el jugador del Feyenoord. El club ascendido a la Premier League ya ha presentado dos ofertas al Feyenoord.

El Porto de Francesco Farioli también sigue con mucho interés la evolución en torno a Targhalline. Además, Atalanta y Bologna también están en la puja, como subraya Di Marzio este jueves.

Targhalline estudiará todas las opciones en los próximos días. Después decidirá si su futuro está en el Feyenoord o si prefiere una aventura en una gran liga europea.

Por cierto, el Feyenoord no comparte en absoluto la información de ESPN sobre Targhalline. La cadena con derechos, entre otros, de la Eredivisie escribió antes este miércoles que el centrocampista y su club se encaminan hacia una ruptura.

La posible ruptura sería consecuencia de unas negociaciones contractuales decepcionantes. En un principio, el Feyenoord tenía previsto revisar el contrato de Targhalline, según se informó. Sin embargo, esas conversaciones acabaron siendo una decepción para Targhalline, según ESPN.

Targhalline se quedó en el banquillo los 90 minutos el domingo con el Feyenoord, que no pasó del empate 2-2 contra el Go Ahead Eagles. Su contrato en De Kuip se extiende hasta el verano de 2028.