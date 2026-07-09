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El Feyenoord recibe una oferta de 25 millones de euros por Givairo Read

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G. Read

Según Feyenoord Transfermarkt, Nottingham Forest ofrece 25 millones de euros por Givairo Read, pero Feyenoord pide más.

El Feyenoord rechazará de inmediato esta oferta de 25 millones de euros por Read. Es muy probable que el Nottingham vuelva a la carga.

Bayern de Múnich y Manchester City también siguen al jugador.

El jugador de 20 años tiene contrato en De Kuip hasta 2029, lo que fortalece la posición negociadora del Feyenoord.

Transfermarkt estima su valor en 25 millones, y ha disputado 54 partidos con el primer equipo.

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El pasado fin de semana, el jugador declaró a Voetbal International que no descarta seguir en el club.

«Aún no he ganado el título con el Feyenoord, y ese es realmente mi objetivo. Vamos a por ello esta temporada, si todo sale bien», afirmó el lateral derecho.

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