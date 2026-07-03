El Feyenoord recibe una noticia fantástica sobre De Kuip

La Autoridad de Consumo y Mercado (ACM) ha autorizado la compra de De Kuip por parte del Feyenoord, último trámite para la fusión del club y el estadio.

A principios de junio, en una asamblea extraordinaria, se modificaron los estatutos para que el club adquiera el 95 % de las acciones.

La ACM, que analiza las grandes operaciones para asegurar la competencia, ya ha dado su visto bueno, por lo que la compra puede cerrarse de forma oficial.

La emisión de acciones, valorada en casi 3,7 millones de euros, se destinará al mantenimiento del estadio. Además, el club se compromete a invertir entre tres y cinco millones de euros anuales durante los próximos diez años en mejoras y mantenimiento.

A esto se suma el alquiler anual de unos cinco millones de euros. En total, durante diez años, la inversión alcanzará 41,5 millones, sin contar el alquiler. Además, el club no podrá vender las acciones de De Kuip a terceros durante los próximos tres años.

La nueva dirección presentó el mes pasado los planes futuros para el estadio: añadir 10 000 asientos, nuevas puertas de acceso, mejorar la restauración y ponerse al día con el mantenimiento.

La demolición total de De Kuip y la construcción de un nuevo estadio siguen siendo opciones formales, aunque ahora el énfasis está en renovar y modernizar el recinto actual, según informó Rijnmond. El director del estadio, De Leeuw, indicó que en los últimos años se han realizado análisis técnicos de la estructura, cálculos financieros y planes para desarrollar la zona que rodea el estadio.

Estos trabajos continuarán en los próximos meses. Antes de decidir, la dirección consultará a todas las partes implicadas y a expertos.