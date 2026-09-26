La UEFA ha castigado con dureza al Feyenoord por varios incidentes ocurridos en torno al partido de la Liga de Campeones contra el FC Barcelona. El club de Róterdam ha recibido cuatro multas económicas por separado, mientras que además pende sobre él una limitación en la venta de entradas para un partido europeo como visitante debido a comportamiento racista.

Por el comportamiento racista durante el duelo del 9 de septiembre, la UEFA impone al Feyenoord una multa de 25.000 euros. Además, el organismo del fútbol europeo ha determinado que el club podrá vender un 25 por ciento menos de entradas en un partido europeo a domicilio.

Normalmente, a un club visitante se le asigna el cinco por ciento del aforo en los partidos de la UEFA, por lo que ese porcentaje para el Feyenoord bajaría al 3,75 por ciento. La sanción es por ahora condicional y cuenta con un periodo de prueba de dos años, que entra en vigor desde el momento en que la UEFA dictó la resolución.

Poco después del partido en Barcelona ya salieron a la luz imágenes muy graves de aficionados del Feyenoord en la grada visitante. En un vídeo se veía cómo un seguidor, desde el sector con los aficionados desplazados, hacía un gesto de mono en dirección a un aficionado negro del Barcelona. Después aparecieron también imágenes de un segundo hincha del Feyenoord haciendo el mismo gesto.

El Feyenoord ya ha identificado a uno de los dos aficionados implicados. La persona en cuestión ha sido excluida de la asistencia al estadio y será propuesta por el club de Róterdam para una prohibición de acceso a los estadios a nivel nacional. Además, una parte de la multa será repercutida al espectador implicado.

La aficionada del Barcelona Esia compartió entonces uno de los vídeos en X y reaccionó conmocionada al incidente. «En 2026 te llaman mono por un partido de fútbol, qué vergüenza», escribió en español.

Además, la UEFA ha impuesto al Feyenoord una multa de 26.375 euros por el lanzamiento de objetos por parte de los aficionados. Por transmitir un mensaje que, según el organismo del fútbol europeo, no tiene cabida en un evento deportivo y/o desacreditar a la UEFA, el club de Róterdam deberá pagar otros 10.000 euros.

Los daños causados en la grada visitante del Barcelona también le acarrean una sanción al Feyenoord. Por ello, la multa asciende a 13.000 euros y el club debe ponerse en contacto con el Barcelona en un plazo de treinta días para tramitar los daños causados por los aficionados del Feyenoord.

En total, el importe de las multas para el Feyenoord asciende así a 74.375 euros. Los incidentes tuvieron lugar en torno a una noche también dramática en lo deportivo para el club de Róterdam, que perdió por 5-1 ante el Barcelona en el Camp Nou.







