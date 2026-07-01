El Feyenoord recibe la primera oferta procedente de Francia por un centrocampista

El Lille OSC ha presentado una oferta inicial al Feyenoord por Gjivai Zechiël, según ha confirmado FR12.nl este miércoles. El equipo francés, participante en la Liga de Campeones, ve en él un refuerzo importante para el centro del campo.

El centrocampista, que brilló la temporada pasada cedido en el FC Utrecht, acaba de iniciar la pretemporada con el Feyenoord. Sus actuaciones en De Galgenwaard despertaron el interés extranjero.

El jugador, vinculado al Feyenoord hasta 2028, ya ha mantenido un primer contacto con la dirección del Lille.

El jugador ya se ha reunido con la directiva del Lille, por lo que ahora se espera su decisión sobre un posible salto a la Ligue 1.

El joven centrocampista (22) se formó en las categorías inferiores del Feyenoord y ya suma dieciséis partidos con el primer equipo. La temporada pasada vistió 50 veces la camiseta del FC Utrecht, con un balance de diez goles y diez asistencias.

En Feyenoord, Zechiël ya no cuenta con Robin van Persie, destituido hace poco; ahora Giovanni van Bronckhorst y Sipke Hulshoff dirigen al equipo en Róterdam.