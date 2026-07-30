El Feyenoord rechaza una oferta del FC Twente, pero recibe una nueva propuesta

El Feyenoord ha rechazado de forma tajante una oferta inicial del FC Twente por Jerayno Schaken, según informa ESPN. Al parecer, los Tukkers ofrecieron un millón de euros por el delantero de diecisiete años, pero el club de Róterdam no tiene intención de dejar salir a su talento este verano. El director técnico Erik ten Hag ya prepara una oferta mejorada, según se informa.

El jueves por la mañana, De Telegraaf ya informó de que el FC Twente había presentado una oferta de un millón de euros al Feyenoord. El club de Enschede quiere sacar a Schaken de De Kuip y le ve como un refuerzo de futuro, con perspectivas de minutos en la Eredivisie.

Según ESPN, sin embargo, el directivo del Feyenoord Dévy Rigaux rechazó la propuesta de inmediato. Dentro del club de Róterdam, el hijo del exinternacional neerlandés y exjugador del Feyenoord Ruben Schaken está considerado como un futbolista con mucho potencial, por lo que una salida en este momento no es negociable.

Schaken llegó el año pasado al Feyenoord procedente del sc Heerenveen como agente libre. Durante la actual pretemporada, el atacante todavía no ha jugado a las órdenes del entrenador Giovanni van Bronckhorst, pero eso no ha impedido que el club exprese una gran confianza en él.

El FC Twente parece no darse por vencido pese al rechazo. Según ESPN, se espera que el club regrese a corto plazo con una segunda oferta con la esperanza de hacer dudar al Feyenoord.

La intención de los Tukkers es que Schaken se incorpore de inmediato al primer equipo del entrenador John van den Brom. Allí debería aumentar la competencia en la delantera y aportar más opciones ofensivas.

Actualización 16:00 - Algemeen Dagblad: Feyenoord y FC Twente aún no han hablado sobre Schaken

Llama la atención que Algemeen Dagblad contradiga la información sobre una oferta oficial. El periódico informa de que el FC Twente sí está interesado en Schaken, pero que por ahora no ha habido un acercamiento concreto. Según el AD, Feyenoord y FC Twente ni siquiera han mantenido aún conversaciones entre sí sobre el extremo de diecisiete años.