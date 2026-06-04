El Feyenoord quiere renovar a Jerayson Hoepel, pero él prefiere un nuevo y sorprendente club

Jerayson Hoepel, extremo de 18 años, dejará el Feyenoord para fichar por el FC Volendam, informa 1908.nl. Aunque podía renovar, optó por no hacerlo y descarta a Ajax y AZ.

Así, jugará en la Keuken Kampioen Divisie. Según el Feyenoord Youth Watcher, bien informado, podría haber renovado, pero prefirió otro rumbo.

Llegó al Feyenoord en 2018 procedente del AVV Zeeburgia y, tras ocho años, deja Varkenoord.

El técnico del Volendam, Muy Manero, podría incorporarlo directamente al primer equipo.

El sábado disputará su último encuentro con el Sub-19 en la final contra el AZ a las 12:15 h en Varkenoord.

Hace poco, el club renovó a su compañero Sam Roovers (18) hasta 2029.

En las próximas semanas se conocerá el futuro de Kelvin Neijenhuis (18), quien podría fichar por el NEC Nijmegen.