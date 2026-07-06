El Feyenoord presenta de una sola vez a tres nuevos fichajes

El cuerpo técnico de Giovanni van Bronckhorst en el Feyenoord ya está completo. Rody Hoegee, Justin Merz y Davey van den Berg se suman al entrenador en De Kuip.

Merz, de 33 años, será el nuevo entrenador de porteros en el sur de Róterdam, en sustitución de Jyri Nieminen, que se marchó este verano.

Merz, que ya adquirió experiencia a una edad temprana en equipos como el 1. FC Union Berlin, el TSG Hoffenheim y el RSC Anderlecht, llega procedente del Brøndby IF danés.

Hoegee, de 49 años, llega del UD Castellón como entrenador de jugadas a balón parado.

Para Hoegee supone un regreso a sus orígenes, pues entre 1992 y 1995 jugó en la cantera del club.

Van den Berg, de 33 años, se hará cargo de la formación de los jóvenes talentos de la Academia que estén listos para dar el salto al primer equipo.

Tras años en la cantera, es un rostro conocido en Varkenoord.