El Feyenoord perdió este lunes por 2-1 ante el KVC Westerlo belga en un amistoso a puerta cerrada. Shaqueel van Persie adelantó a los de Róterdam, pero eso no fue suficiente para poder sumar una victoria.

Van Persie júnior estuvo atento en un saque de esquina de Sem Steijn y definió con solvencia. Westerlo igualó el marcador antes del descanso y se llevó el amistoso tras la reanudación.

El once inicial del Feyenoord estuvo compuesto por jugadores que el domingo se quedaron en el banquillo ante el Go Ahead Eagles (2-2). No Giovanni van Bronckhorst, sino Sipke Hulshoff y Saïd Bakkati fueron los responsables de dar instrucciones desde la banda.

Casper Tengstedt y Jivayno Zinhagel entraron al campo tras el descanso por Van Persie y Jordan Lotomba. A la hora de juego, Gonçalo Borges fue sustituido en la posición de extremo derecho por Luka Ivanusec.

Tengstedt tuvo dos ocasiones en la recta final para enjugar el 2-1 en contra, pero no logró marcar. Por ello, los jugadores del Feyenoord se marcharon del campo con una derrota por la mínima.

Ahora el foco puede volver a la Eredivisie Vriendenloterij. El Feyenoord, que el domingo dejó escapar puntos valiosos ante el Go Ahead, visitará el domingo al recién ascendido SC Cambuur, que tras dos jornadas sigue sin puntuar.

Alineación del Feyenoord: Bossin; Lotomba (Zinhagel), Deijl, Ahmedhodzic, Wessels; Steijn, Kasanwirjo, Van den Elshout; Van Persie (Tengstedt), Ferri, Borges (Ivanusec).