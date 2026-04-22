El Feyenoord pide un precio demasiado alto; un club europeo de primera línea se retira por el momento

Las negociaciones entre Feyenoord y Bayern Múnich por el traspaso de Givairo Read están estancadas, informó el miércoles en X el periodista Florian Plettenberg, de Sky Deutschland. Según medios alemanes, el club de Róterdam pide un precio demasiado alto.

El Bayern y el jugador ya tienen un principio de acuerdo sobre sus condiciones personales, pero el club alemán no está dispuesto a pagar la cantidad que pide el Feyenoord por el lateral derecho. Aunque no hay cifra oficial, se habla de más de 30 millones de euros, por encima de los 30 millones que ofrece el Bayern, por lo que el traspaso queda descartado de momento.

El Bayern, que el fin de semana se proclamó campeón de Alemania, sigue interesado en el lateral desde hace meses. El Manchester City también lo contempla para el mercado estival, aunque su contrato con el Feyenoord vence en 2029.

Mientras tanto, el Bayern explora otras opciones como Anthony Gordon (Newcastle United) y el centrocampista del Hertha BSC Kenneth Echhorn. Por ahora no hay ofertas formales.

A pesar de sus 19 años y de las lesiones que sufrió este curso, varios grandes de Europa seguirán de cerca al lateral.

Considerado uno de los mayores talentos mundiales en su demarcación y edad, seguirá vinculado al Feyenoord varios años más.