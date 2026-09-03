El Feyenoord parece ganar la batalla por Hadj Moussa: el Al-Ittihad pasa a otra opción

Al-Ittihad parece cambiar de objetivo y fijarse en una alternativa a Anis Hadj Moussa. Sky Sports informa de que el club saudí está manteniendo conversaciones con el atacante del Sunderland Chemsdine Talbi.

El extremo marroquí del Sunderland no ha sido incluido en la lista del club para la Europa League.

Por ello, todo apunta a que Talbi puede salir del Sunderland. El mercado de fichajes de la Saudi Pro League sigue abierto hasta el 6 de septiembre, por lo que Al-Ittihad todavía puede cerrar operaciones en los próximos días.

Talbi fue fichado la temporada pasada por 20 millones de euros procedente del Club Brugge, pero ahora podría estar ya de nuevo ante una salida. Al-Ittihad ya ha iniciado conversaciones por la llegada del internacional marroquí.

Lo que eso significa para el jugador del Feyenoord Hadj Moussa sigue sin estar claro por ahora. Sin embargo, parece que Al-Ittihad cuenta con la posibilidad de no lograr el fichaje del argelino y por eso cambia de objetivo hacia Talbi.

En una entrevista con ESPN, Dévy Rigaux, director técnico del club de Róterdam, ya dejó claro anteriormente que el Feyenoord no tiene intención de hacer negocios con Al-Ittihad.

«El mercado de entradas está cerrado. Esa es una constatación muy importante en este caso. Por eso queremos asegurarnos ahora en el Feyenoord de mantener nuestro valor en el campo. Voy a hacer todo lo posible junto con la directiva para mantenerlo aquí», afirmó Rigaux.