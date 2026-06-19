El Feyenoord paga 5,5 millones de euros y ya tiene definitivamente a su primer fichaje del verano

Charles Vanhoutte, de 27 años, es el primer fichaje de verano del Feyenoord. Llega del OGC Niza por unos 5,5 millones de euros, que podrían subir a 6 millones con bonificaciones, y firma hasta 2030.

«Tengo muchísimas ganas de emprender esta nueva aventura», afirma Vanhoutte en la web del club. «El Feyenoord es un club maravilloso para el que jugar. Por supuesto, por el aspecto deportivo, en el que lo más importante es luchar por los títulos nacionales y participar en la Liga de Campeones. Estoy deseando que llegue ese momento».

«Además, como persona siento que el Feyenoord encaja conmigo. La perseverancia y el espíritu de equipo son valores fundamentales aquí, y esas cualidades me caracterizan a la perfección. Por eso estoy deseando empezar la pretemporada y luchar por el éxito junto a la afición».

Su fichaje se rumoreaba desde hacía semanas: hace siete días el diario belga Het Laatste Nieuws aseguraba que ambos clubes ya tenían un acuerdo «a falta de detalles».

Vanhoutte jugó una temporada en el Niza, que lo fichó el verano pasado por seis millones procedente del Union Sint-Gillis. Con el Niza evitó el descenso por poco.

En el Feyenoord, este mediocampista defensivo debutará en la Liga de Campeones y, en De Kuip, el internacional belga —convocado una vez con la selección— deberá asumir un papel clave de contención.

Formado en la cantera del Cercle Brugge, donde se consolidó tras una cesión al AFC Tubize, jugó tres años en el primer equipo antes de fichar por el Union en 2023 por unos 1,3 millones de euros.

En Feyenoord podría marcharse Jakub Moder, mientras que Hwang In-beom, autor de un gol y una asistencia en el Mundial ante República Checa, podría dejar una buena suma.

Vanhoutte, natural de Kortrijk, tenía contrato con el Niza hasta 2029, aunque no era titular fijo. Disputó 3.099 minutos en 44 partidos y marcó un gol en la Europa League ante el Go Ahead Eagles.