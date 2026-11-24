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El Feyenoord encadenó el martes su séptimo partido sin ganar. Perdió 0-1 en casa ante el FC Porto de Francesco Farioli en la Champions League. Los de Róterdam encajaron a los dos minutos por un desafortunado gol en propia puerta de Oussama Targhalline y no lograron reponerse.

Giovanni van Bronckhorst introdujo dos cambios importantes en el Feyenoord. Tjark Ernst perdió su puesto de titular en favor de Florian Kastenmeier, mientras que Nacho Ferri dejó su sitio a Shaqueel van Persie. «No, esto no es solo para un partido», explicó el entrenador del Feyenoord a Ziggo Sport sobre el cambio en la portería .

Sin embargo, Kastenmeier tampoco pudo evitar que el Feyenoord se viera por detrás en el marcador a los dos minutos. Oskar Pietuszewski superó a Givairo Read como si no estuviera y envió un centro raso hacia Victor Froholdt, que entraba deslizándose. El balón acabó en la red, aunque la repetición mostró que Targhalline había dado el último toque, con mala fortuna: 0-1.

En los minutos siguientes, ambos equipos estuvieron bastante igualados. Luciano Valente tuvo dos ocasiones para el Feyenoord y Anis Hadj Moussa también generó peligro por la derecha. Sin embargo, faltó acierto en la definición. En el otro extremo, precisamente Santiago Gimenez lo intentó con una espectacular chilena, pero el balón se marchó rozando el larguero.

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Después de que Javi López también desperdiciara una gran ocasión de cabeza, el Feyenoord estuvo a punto de recibir otro golpe justo antes del descanso. Gimenez remató de cabeza a bocajarro, pero Kastenmeier respondió con una gran parada de reflejos. De Kuip estalló en aplausos.

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La tensión también se palpaba tras el descanso. El Feyenoord buscó el empate y fue encerrando cada vez más al Porto, aunque debía mantenerse atento a los contraataques visitantes.

En su búsqueda del empate, Gjivai Zechiël vio cómo Diogo Costa detenía con una buena intervención su lanzamiento de falta. Después, el portero del Porto también sacó de la escuadra un disparo lejano. Van Bronckhorst dio entrada a Ferri y Gonçalo Borges con la esperanza de cambiar el partido en la recta final.

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El Feyenoord se acercó al gol y mereció el empate. Targhalline levantó a De Kuip de sus asientos con un potente disparo lejano que, tras rozar la punta de los dedos de Diogo Costa, se estrelló en el larguero. Costa también respondió, con algo de fortuna, a un cabezazo potente de Ferri. Lo que vino después fue una escena disparatada.

El árbitro bosnio Irfan Peljto concedió un gol al Feyenoord, convencido de que el balón había cruzado la línea de meta tras el cabezazo de Ferri. Su reloj se lo habría indicado, pero no había sido gol en absoluto. De Kuip celebró el tanto hasta que, medio minuto después, el VAR lo anuló.

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El Feyenoord se quedó sin marcar y sufrió así una nueva derrota en la Champions League. El equipo de Van Bronckhorst suma tres puntos tras cinco partidos y tiene una tarea casi imposible para alcanzar la ronda intermedia de la competición. El Porto, en cambio, da un paso importante con esta victoria y ya suma seis puntos.