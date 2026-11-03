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FeyenoordImago
Jeroen van Poppel
Traducido por

El Feyenoord no ofrece resistencia y cae sin opciones ante el Inter

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El Feyenoord sufrió el martes por la noche una derrota sin opciones en la Champions League. El equipo de Giovanni van Bronckhorst cayó 0-3 ante el Inter de Milán en De Kuip. Los goles de Yann Bisseck, Francesco Pio Esposito y Piotr Zielinski dieron a los italianos una victoria contundente. El conjunto de Róterdam apenas pudo plantar cara.

Van Bronckhorst eligió a Thijs Kraaijeveld para el centro de la defensa en lugar de Tsuyoshi Watanabe, que no estaba del todo en condiciones. Por lo demás, el Feyenoord jugó con los habituales. En el Inter, Marcus Thuram y Pio Esposito formaron la pareja de ataque, en parte porque Lautaro Martínez estaba ausente por lesión.

El Feyenoord ya perdía a los ocho minutos. Bisseck se incorporó al ataque y disparó con fuerza con la zurda al palo largo: 0-1. Valente protestó por una supuesta falta del goleador, pero el árbitro Glenn Nyberg y el VAR no intervinieron.

Al equipo local le costó encontrar huecos en la defensa italiana. Pasada la media hora, Hadj Moussa tuvo la primera ocasión clara: recortó a dos rivales y disparó a puerta desde un ángulo complicado. El guardameta Josep Martínez evitó el empate con una parada.

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Justo cuando el Feyenoord parecía entrar mejor en el partido, el Inter volvió a golpear. Un disparo de Djed Spence fue bloqueado y Pio Esposito remató de cabeza a bocajarro en el segundo palo. El delantero se impuso por alto a Mármol y su remate entró tras golpear en la parte inferior del larguero: 0-2.

El Feyenoord intentó recortar distancias antes del descanso, pero le faltó precisión. Ferri no logró controlar bien el balón tras un prometedor pase en profundidad, mientras que Read mandó muy alto un disparo con la zurda. Así, pese a tener una ligera superioridad en la posesión, el conjunto de Róterdam se fue al descanso con dos goles de desventaja.

Van Bronckhorst sustituyó a Vanhoutte por Tobias van den Elshout, de diecinueve años, durante el descanso, pero la reacción no llegó. En el minuto 54, Zielinski sentenció el partido: avanzó con el balón y marcó con la zurda tras golpear en la cara interna del poste: 0-3. Ernst no pudo detener el disparo del polaco.

Con algo menos de media hora por jugar, Van Bronckhorst dio entrada, entre otros, a Jerayno Schaken, de diecisiete años, y a Sem Steijn, pero el Feyenoord no logró remontar. El Inter incluso pareció marcar el 0-4 por medio de Pio Esposito, pero su gol fue anulado por un fuera de juego muy ajustado.

El Feyenoord se queda así con tres puntos en cuatro partidos de la Champions League y tendrá que darlo todo ante el FC Porto, el Viking FK, el Galatasaray y el RB Leipzig para alcanzar la ronda intermedia. El Inter, por su parte, llega a seis puntos gracias a la victoria en Róterdam.

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