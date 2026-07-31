La AS Roma ha presentado una contraoferta al Feyenoord en las negociaciones por Givairo Read, según informa Fabrizio Romano. El club italiano sigue en la carrera por la firma del lateral derecho.

Anteriormente, los romanos presentaron una oferta de hasta 25 millones de euros al club de Róterdam. Romano informa de que Roma y Feyenoord volvieron a hablar entre sí este viernes.

Según el periodista especializado en fichajes, el Nottingham Forest sigue en la carrera por hacerse con Read procedente del Feyenoord. Sin embargo, el interés inglés solo volvería a concretarse si la Roma no logra incorporar al jugador del Feyenoord.

A principios de esta semana, la Roma presentó oficialmente una oferta por el defensa de veinte años. «Feyenoord no ha rechazado la oferta de la AS Roma. El club ha presentado hoy una contraoferta», continúa el gurú del mercado.

«Feyenoord ha dicho: no aceptamos 25 millones de euros como cantidad fija, pero de esta manera sí podemos cerrar el acuerdo». Según Romano, se trata de los plazos de pago, las bonificaciones y la estructura del traspaso.

Mientras tanto, Read también ha hablado con el entrenador Gian Piero Gasperini, tal y como confirma el periodista. Además, varios medios informan de que el carrilero está abierto a una aventura italiana y puede ganar cuatro millones de euros en la capital italiana.

Florian Plettenberg, de Sky Sport, aporta otras noticias sobre el interés inglés por Read. Según él, las negociaciones entre el Forest y el Feyenoord no han sido concretas en los últimos días debido a varios obstáculos. Confirma que la Roma es actualmente la principal candidata, pero subraya que el Feyenoord está resultando ser un socio negociador muy complicado.