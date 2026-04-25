El Feyenoord logra una contundente victoria ante el FC Groningen y establece un récord histórico del club

El sábado, el Feyenoord venció 3-1 al FC Groningen y dio un gran paso hacia la Liga de Campeones. En De Kuip el marcador quedó 3-1 a favor del equipo de Robin van Persie, con Ayase Ueda como gran protagonista gracias a sus dos goles. Ilai Grootfaam debutó como el jugador más joven en la historia del club.

Van Persie sorprendió con la titularidad de Gernot Trauner, quien se estrenó esta temporada tras una larga lesión. Jordan Bos actuó como lateral izquierdo en lugar de Jordan Lotomba, y Thijs Kraaijeveld reemplazó en el centro del campo al lesionado Jakub Moder. Givairo Read volvió a la convocatoria y entró desde el banquillo.

El equipo local salió con fuerza y ya en el primer minuto creó peligro por medio de Luciano Valente. Poco después, Jordan Bos pareció abrir el marcador, pero su gol fue anulado por fuera de juego. El respiro del Groningen duró poco: en el 11’, Valente cedió atrás a Bos y el extremo, desde fuera del área, batió al portero con un disparo colocado.

En el 11’, Valente cedió a Bos y este, desde fuera del área, abrió el marcador con un disparo por la escuadra. El Feyenoord siguió dominando y no dejó reaccionar al Groningen.

A mitad de la primera parte llegó el 2-0 desde el punto de penalti. Tras un pase en profundidad de Timon Wellenreuther, Bos fue derribado por Etienne Vaessen y Ueda transformó el penalti con precisión. El japonés reforzó así su lucha por el título de máximo goleador.

Tras el descanso, el Feyenoord controló el juego. Ueda falló una ocasión clara y el Groningen apenas creó peligro. El partido fue tranquilo y la ventaja local nunca peligró.

En el 66’, Ueda sentenció: controló en el área y colocó el balón en la escuadra para el 3-0, su segundo de la tarde y el 25 de la temporada en la Eredivisie.

En el 84 debutó Grootfaam, que, con 16 años y 41 días, se convirtió en el debutante más joven de la historia del Feyenoord, superando a Antoni Milambo.

En el 89’, el Groningen acortó distancias: Dies Janse presionó, le robó la pelota a Targhalline y, tras un ligero contacto que el defensa protestó como falta, asistió a Van Bergen para el 3-1. El árbitro Danny Makkelie dejó seguir el juego y Janse cedió a Thom van Bergen, que remató sin oposición. El VAR, Rob Dieperink, no intervino y el gol subió al marcador. La victoria del Feyenoord no peligró.







