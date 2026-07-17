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Feyenoord v VfL Wolfsburg - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport
Bart DHanis

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El Feyenoord llega por fin a un acuerdo sobre un traspaso de cinco millones de euros

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El Feyenoord y el Porto han acordado el traspaso de In-beom Hwang, informa «O Jogo». La operación cuesta cinco millones de euros.

El surcoreano, cuyo contrato en Rotterdam-Zuid se extendía hasta mediados de 2028, firmará en Portugal hasta mediados de 2029, con opción a un año más.

El domingo se someterá al reconocimiento médico en Oporto y, tras ello, firmará su contrato. Los clubes ultiman los detalles.

Hwang llegó al Feyenoord en verano de 2024 procedente del Rode Ster FC por siete millones de euros y ha disputado 76 partidos con Corea del Sur.

Con el Feyenoord disputó 54 partidos, marcó cuatro goles y dio ocho asistencias.

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Hace unas semanas, en el Mundial, marcó un gol y dio una asistencia ante la República Checa.

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