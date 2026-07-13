El Feyenoord llega a un acuerdo y se despide del jugador que ha disputado nueve partidos con el club

El Feyenoord cede a Jan Plug al Excelsior, informa Voetbal International.

FR12 ya informó antes del fin de semana que ambos clubes negociaban el préstamo, y el jugador zurdo ya había acordado su cesión.

Aunque varios clubes se habían interesado por el jugador del Feyenoord en los últimos meses, el traspaso al Excelsior parecía el más concreto, según se supo ya el viernes.

La temporada pasada, durante el parón invernal, fue cedido al FC Dordrecht de la Keuken Kampioen Divisie, donde dejó una gran impresión.

El defensa, de 21 años, tiene contrato con el Feyenoord hasta mediados de 2028 y ha jugado nueve partidos con el primer equipo.

Además, el Excelsior busca la cesión de Aymen Sliti.