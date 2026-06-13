El Feyenoord llega a un acuerdo por el fichaje soñado de seis millones de euros

El Feyenoord y el OGC Niza han acordado el traspaso de Charles Vanhoutte por unos seis millones de euros, a falta de detalles, según el diario belga *Het Laatste Nieuws*.

Vanhoutte, de 27 años, jugó una temporada en el Niza, que lo fichó el verano pasado por unos seis millones de euros procedente del Union Saint-Gilles. El belga evitó por poco el descenso y busca ahora un nuevo reto.

En el Feyenoord, el mediocampista defensivo debutará en la Liga de Campeones y, en De Kuip, el internacional belga asumirá un papel clave de contención.

Con este fichaje, el director técnico Dévy Rigaux logra su primer refuerzo del verano tras la sorpresiva salida de Robin van Persie.

Formado en la cantera del Cercle Brugge, donde se consolidó tras un paso por el AFC Tubize, llegó al Union en 2023 por 1,3 millones de euros.

En Feyenoord podría vender a Jakub Moder y Hwang In-beom, por lo que la llegada de Vanhoutte no sorprende. Sobre todo con Hwang, el club holandés espera obtener una suma considerable tras su gol y asistencia en el Mundial ante República Checa.

El belga, natural de Kortrijk, tiene contrato con el Niza hasta 2029, aunque no tenía asegurada la titularidad. Disputó 3.099 minutos en 44 partidos y marcó un gol en la Europa League ante el Go Ahead Eagles.