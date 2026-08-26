El Feyenoord no llevará aficionados en sus dos próximos partidos fuera de casa; así lo ha decidido la directiva del club a raíz de los incidentes del pasado fin de semana en Leeuwarden durante el duelo con el SC Cambuur (2-5).

El pasado domingo todo salió mal en Leeuwarden. Aficionados del Feyenoord dispararon cohetes desde la grada visitante, alcanzando a personas en la grada local del Cambuur. Tuvieron que ser atendidas por los servicios de primeros auxilios.

«El Feyenoord no llevará a sus propios aficionados en los dos próximos partidos fuera de casa en la Eredivisie. La directiva del club ha tomado esta decisión a raíz del muy comentado y absolutamente inaceptable incidente con fuegos artificiales en Leeuwarden del pasado domingo», señala el comunicado.

«Esto significa que el equipo del entrenador Giovanni van Bronckhorst tendrá que jugar dos veces como visitante sin el apoyo de su propia afición», concluye el Feyenoord.

Esto significa que no habrá aficionados visitantes en los partidos del Feyenoord contra el NEC y el PEC Zwolle.

El Feyenoord sigue actualmente en conversaciones con el triángulo local de seguridad sobre posibles medidas adicionales para el partido en casa contra el ADO Den Haag del próximo fin de semana.