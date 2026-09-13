El Feyenoord goleó este domingo por la tarde con cifras gigantescas al PEC Zwolle. El equipo de Giovanni van Bronckhorst fue amo y señor en el estadio MAC3PARK y ganó por un contundente 0-7, con lo que los de Róterdam se recuperaron de forma convincente de la dolorosa derrota por 5-1 ante el FC Barcelona en la Champions League. Para el PEC Zwolle, es la derrota más abultada de la historia del club.

Los de Róterdam arrancaron sin aficionados desplazados, después de que el club, a raíz del incidente con fuegos artificiales en Cambuur, decidiera por sí mismo dejar vacíos los sectores visitantes durante dos partidos. Bajo la atenta mirada del exentrenador del Feyenoord y exjugador del PEC Arne Slot, el Feyenoord empezó fuerte: Givairo Read se topó dos veces con el palo en los primeros seis minutos y Luciano Valente rozó el gol con un disparo fuera por muy poco.

A los diez minutos, Nacho Ferri creyó marcar el tanto inicial tras un centro de Mika Mármol, pero el VAR detectó que el defensor español había controlado el balón con el brazo. Ocho minutos después, el Feyenoord sí se adelantó, cuando Ferri marcó tras desviar el balón en Simon Graves y el tanto fue anotado como autogol del defensa del PEC.

Ferri no tuvo que esperar mucho para su primer gol oficial. Anis Hadj Moussa habilitó a Read en el minuto 23, tras lo cual el lateral derecho puso un centro raso y Ferri empujó con sangre fría el 0-2. Después, el Feyenoord mantuvo completamente controlado al PEC y, pasada la media hora, tenía aproximadamente tres cuartas partes de la posesión.

En el minuto 40, el partido quedó prácticamente sentenciado. Read y Hadj Moussa volvieron a combinar con acierto por la derecha, tras lo cual Gjivai Zechiël marcó el 0-3 por el palo corto y firmó ya su quinto gol de la temporada. Desde la grada local se escuchó entonces un sonoro "qué vergüenza", un grito que también se repitió con frecuencia tras el descanso.

El técnico del PEC, Van der Vegt, hizo tres cambios en el descanso, pero cuatro minutos después de la reanudación volvió a encajar otro gol. Tras la intervención de Nick Viergever, el balón le cayó a Ferri, que fusiló el 0-4. No fue hasta el minuto 58 cuando el guardameta del Feyenoord Timon Ernst tuvo que intervenir de verdad por primera vez.

Después, el Feyenoord siguió siendo despiadado. En el minuto 63, Hadj Moussa inició él mismo una jugada, recibió de vuelta el balón de Valente y firmó con un bonito disparo el 0-5 por la escuadra derecha, tras lo cual el suplente Jivayno Zinhagel hizo seis minutos más tarde el 0-6 a pase de Read y celebró su primer gol como profesional.

Y el Feyenoord no se detuvo ahí. En el minuto 77, Hadj Moussa se metió hacia dentro desde la derecha, arrancó una larguísima conducción y marcó el 0-7 desde unos quince metros, su segundo gol de la tarde. El suplente Sem Steijn tuvo en el tramo final el 0-8 en sus botas para el Feyenoord, pero Graves sacó ese balón sobre la línea.

Gracias a esta goleada descomunal, el Feyenoord asciende provisionalmente al segundo puesto de la Eredivisie VriendenLoterij, mientras que el PEC cae a la decimosexta posición.