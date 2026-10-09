El Feyenoord hace historia gracias a un gran mes en la Eredivisie

Por primera vez desde la introducción de los premios mensuales de la VriendenLoterij Eredivisie, todos los galardones van a parar a un mismo club: el Feyenoord. Anis Hadj Moussa ha sido elegido Jugador del Mes, Givairo Read Talento Johan Cruyff del Mes y Giovanni van Bronckhorst Entrenador Rinus Michels del Mes.

Los premios al Jugador del Mes y al Talento del Mes existen desde la temporada 2017/18. Desde la pasada campaña, también se reconoce a los entrenadores con la introducción del premio al Entrenador del Mes.

Ya había ocurrido anteriormente que tanto el mejor jugador como el mejor talento pertenecieran al mismo club, pero un trío de ganadores de una misma entidad nunca se había dado, hasta este viernes. El Feyenoord rindió a un gran nivel en la Eredivisie durante el mes de septiembre, con nueve puntos en tres partidos y un balance goleador de +14.

A comienzos de septiembre, el NEC fue superado con mérito por 1-3 en el Goffertstadion. Una semana después llegó un contundente 0-7 en la visita al PEC Zwolle. El conjunto de Róterdam cerró el fin de semana previo al parón de selecciones con una contundente victoria por 5-0 sobre el FC Utrecht.

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Hadj Moussa se lleva por segunda vez en su carrera el premio al Jugador del Mes. El argelino marcó dos veces tanto ante el PEC como ante el FC Utrecht y se proclamó así, junto a su compañero Nacho Ferri, máximo goleador del mes.

El eficaz Hadj Moussa firmó en ese periodo siete disparos, de los cuales cuatro fueron a puerta. Todos esos tiros entre los tres palos acabaron en gol. Sus cuatro tantos llegaron a partir de un valor de Expected Goals (xG) de solo 0,8.

Read ya conocía también su premio al Talento del Mes. El lateral derecho (20) recibe el galardón individual por segunda vez. Que gane el premio resulta poco sorprendente por su enorme aportación ofensiva en septiembre (cuatro asistencias).

También se hizo notar en defensa. Read recuperó el balón tres veces en el último tercio del campo y registró ocho entradas, de las cuales seis fueron exitosas. Además, el Feyenoord dejó la portería a cero en dos de los tres partidos de liga.

Van Bronckhorst nunca antes había sido nombrado Entrenador del Mes. Solo en abril de 2018 el Feyenoord, bajo la dirección de Van Bronckhorst, marcó más goles en un solo mes: diecinueve. Eso sí, el Feyenoord necesitó entonces cinco partidos para lograrlo.

La Eredivisie elogia a Van Bronckhorst por el hecho de que «aportó mucha continuidad a su once inicial durante el mes» y por su valentía a la hora de dar entrada a jugadores jóvenes. Así, dio minutos a los jugadores de 17 años Jerayno Schaken y Jivayno Zinhagel, y vio marcar a ambos talentos.



