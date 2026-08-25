Feyenoord habla con el Manchester United sobre una cesión de Chido Obi, según informa De Telegraaf este martes. El gran club inglés está dispuesto a permitir que el delantero danés, que acaba de cumplir 18 años, gane experiencia en otro lugar.

Giovanni van Bronckhorst ya cuenta con Ayase Ueda, Casper Tengstedt, Shaqueel van Persie y Nacho Ferri como cuatro delanteros. Aun así, se está trabajando en la llegada de Obi, que también tiene la nacionalidad nigeriana.

Feyenoord piensa por ahora en una cesión. No se sabe si también se está hablando de una opción de compra para el próximo año. Según Transfermarkt, Obi está valorado actualmente en cinco millones de euros.

Puede que el club de Róterdam esté teniendo en cuenta una salida de Ueda, máximo goleador en los Países Bajos la temporada pasada. El Fenerbahçe presentó recientemente una oferta, pero el delantero japonés prefiere la Premier League.

Según De Telegraaf, la posible llegada de Obi es una mala noticia para Van Persie, que en las últimas semanas tuvo menos minutos que Ferri. «Si ahora llega otro delantero extranjero de la misma edad, la perspectiva no mejora.»

Obi fue llevado a Inglaterra por el Arsenal en 2022. Dos años después dio el polémico salto al Manchester United. Su debut en la Premier League llegó en febrero de 2025, cuando sustituyó a Casemiro contra el Tottenham Hotspur.