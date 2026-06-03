El Feyenoord ha fijado un precio máximo de venta de 10 millones de euros por este jugador

El Feyenoord no dejará marchar a Gjivai Zechiël este verano sin más. El periodista Mounir Boualin revela en un vídeo el precio mínimo de venta del centrocampista, que la temporada pasada jugó cedido en el FC Utrecht.

«Volviendo al tema de Zechiël», comienza Boualin. «Si eso no funciona y hay clubes que lo quieren a toda costa, el Feyenoord pedirá entre ocho y diez millones de euros. Eso es lo que me han dicho mis fuentes».

Además, Boualin asegura que la relación entre Robin van Persie y Zechiël no fue buena: el jugador reconocía que le ponía trabas, aunque luego se disculpó con el técnico.

En su etapa con el Feyenoord Sub-19, el centrocampista tuvo problemas con su rol al alternar con el primer equipo. «Me ponía trabas y eso no era muy agradable. Creo que no era nada personal, pero forma parte de tu crecimiento mental. También aprendí de ello. Van Persie me lo recriminó unas tres veces. No conseguí controlarlo», declaró en diciembre a la NOS.

El centrocampista, de 22 años y natural de Róterdam, brilló la pasada campaña en el FC Utrecht, donde jugó 50 partidos en Eredivisie, Copa y Europa League.

Tras su anterior cesión al Sparta de Róterdam, Zechiël tendrá una nueva oportunidad en la pretemporada, tal como confirmó Van Persie: «Todos coincidimos en que lo ha hecho bien y merecerá otra oportunidad».

El talentoso centrocampista tiene contrato con el Feyenoord hasta 2028 y Transfermarkt valora su pase en diez millones de euros.