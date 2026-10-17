El Feyenoord logró una victoria espectacular este sábado por la noche en su visita al Telstar. El equipo de Giovanni van Bronckhorst se impuso por 3-4 en un partido repleto de goles. Sem Steijn fue decisivo para los de Róterdam con dos tantos, y el triunfo les permite ampliar su ventaja sobre el PSV.

Van Bronckhorst introdujo cuatro cambios en su once inicial respecto al partido de la Champions League ganado al Como (3-2). Tsuyoshi Watanabe y Thijs Kraaijeveld formaron la pareja de centrales, mientras que Steijn y Gaoussou Diarra también fueron titulares; Jeremiah St. Juste, Javi López, Luciano Valente y Oussama Targhalline se quedaron en el banquillo. En el Telstar, el entrenador Henk Brugge decidió prescindir del capitán Jeff Hardeveld y dejarlo en el banquillo.

El Feyenoord tuvo un comienzo de ensueño en Velsen-Zuid y solo necesitó 25 segundos para abrir el marcador. Givairo Read avanzó por la banda derecha y su centro llegó al segundo palo, donde Diarra remató con contundencia: 0-1. Fue el gol más rápido de esta temporada en la Eredivisie, pero el Telstar no se resignó y generó peligro, entre otros, por medio de Martha.

A los 21 minutos, Nacho Ferri duplicó la ventaja del Feyenoord después de que Watanabe estrellara un balón en el larguero tras un saque de esquina y el delantero español empujara el rechace a la red. Ferri marcó así su sexto gol en liga e igualó al máximo goleador de la Eredivisie, Søren Tengstedt. Sin embargo, el Telstar volvió a meterse en el partido cuando Charles Vanhoutte perdió el balón y Owusu sorprendió al portero Tjark Ernst con un disparo lejano de trayectoria irregular: 1-2. El guardameta alemán se reprochará ese gol.

La respuesta del Feyenoord fue casi inmediata: dos minutos después, Steijn restableció la ventaja de dos goles. Gjivai Zechiël lanzó a Read con un excelente pase en profundidad y el lateral derecho le sirvió el balón a Steijn para que marcara el 1-3. Pero el Telstar no se dio por vencido y volvió a recortar distancias en el minuto 37, cuando Patrick Brouwer aprovechó una jugada de Owusu que no había terminado bien y mandó el balón a la red para poner el 2-3.

El partido siguió muy igualado tras el descanso. Poco después del minuto 50, el Feyenoord tuvo una gran oportunidad para volver a distanciarse. El árbitro Jeroen Manschot señaló penalti por una posible mano del defensa del Telstar Soualhia, una decisión que se mantuvo pese a una larga revisión del VAR. Steijn no se dejó intimidar y marcó desde los once metros su segundo gol de la noche en el minuto 57: 2-4.

Van Bronckhorst decidió entonces intervenir y dio entrada a Javi López y Oussama Targhalline por Kraaijeveld y Vanhoutte, mientras que el Telstar también incorporó a Jelani Seedorf por Thórisson. El equipo local siguió creyendo en sus opciones y volvió a acercarse en el minuto 69 gracias a Noach Shenkman, que marcó el 3-4 con un gran cabezazo. El Feyenoord tuvo así que temer por tercera vez que una ventaja cómoda acabara escapándosele.

Finalmente, el Feyenoord logró conservar su ventaja mínima y sumó su quinta victoria consecutiva entre todas las competiciones. Los de Róterdam aprovecharon al máximo la sorprendente derrota por 2-1 que sufrió el PSV ante el ADO Den Haag horas antes, este mismo sábado, y ampliaron a cuatro puntos su ventaja sobre los de Eindhoven. El Feyenoord asestó así un duro golpe a su rival una semana antes de que ambos equipos se enfrenten el domingo 25 de octubre en Eindhoven. El Telstar, por su parte, ocupa la decimoquinta posición.