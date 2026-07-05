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Switzerland v Algeria: Round of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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El Feyenoord fija su precio y rechaza la oferta del Al-Ahli saudí por Hajj Musa

Fichajes
Feyenoord
Al Ahli
A. Hadj Moussa
R. Mahrez
Países Bajos
Arabia Saudí
Argelia

La estrella del Feyenoord es el primer objetivo de la directiva del «Castillo de las Copas».

El argelino Anis Haj Moussa, estrella del Feyenoord, es el objetivo del Al-Ahli saudí para reemplazar a su compatriota Riyad Mahrez.

El sábado, el Al-Ahli confirmó la salida de Mahrez tras tres temporadas, pese a las peticiones de la afición.

Según Foot Mercato, el Al-Ahli ya presentó una oferta preliminar al Feyenoord para ficharlo.

El nuevo técnico del Feyenoord, Davy Rego, rechazó la propuesta y pidió unos 37 millones de euros.

La cifra ha enfriado el interés del club saudí, que ya busca alternativas.

Según la cadena, el Al-Ahli ha presentado una oferta al Sporting de Lisboa para fichar al portugués Francisco Trincão, quien se muestra dispuesto a incorporarse a la Liga Profesional Saudí.

Si fracasan ambas operaciones, el club saudí baraja fichar al extremo brasileño Luiz Henrique, del Zenit de San Petersburgo.

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