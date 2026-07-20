El Feyenoord ficha a un delantero que ya jugó en el Ajax

Levi Haps, de 17 años, se incorpora a la cantera del Feyenoord procedente del Royal Antwerp FC, donde jugó 12 partidos y marcó 5 goles.

Nacido en 2005, desde 2023 jugaba en el sub-18 del Antwerp, donde marcó cinco goles en doce partidos (uno cada 137 minutos).

Comenzó en el Sparta, fichó por el Ajax en 2018, pasó cinco temporadas en Ámsterdam, luego jugó en el ADO y finalmente recayó en el Antwerp en 2025.

Ahora regresa a los Países Bajos para seguir formándose en el complejo de entrenamiento de Varkenoord, en Róterdam.

Aún se desconoce a qué equipo juvenil se incorporará, aunque se espera que Giovanni van Bronckhorst lo siga de cerca.

En junio, el mismo medio informó que el defensa de 16 años Damin el Fayda dejará el Feyenoord para fichar este verano por el Red Bull Leipzig.