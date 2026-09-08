Reiss Nelson no estará este miércoles con el Feyenoord en el duelo de la Liga de Campeones ante el FC Barcelona. Así lo informó este martes en X el periodista que sigue al club Dennis van Eersel, de Rijnmond. El Feyenoord confirmó el martes por la noche a través de X que Nelson, en efecto, no está en España. Jerayno Schalken sí ha sido convocado para el choque europeo.
Nelson, de 26 años, fue incorporado la semana pasada por el Feyenoord como agente libre. El extremo estaba sin equipo tras su salida del Arsenal y firmó en De Kuip hasta el verano de 2027.
Giovannni van Bronckhorst expresó el viernes su esperanza de que el permiso de trabajo de Nelson llegara a tiempo para el encuentro con el Barcelona. Unos días después, queda claro que no ha sido así.
El permiso de trabajo, que aún no ha sido entregado, también provocó que Nelson se perdiera el sábado el partido fuera de casa ante el NEC. Sin el extremo inglés, el Feyenoord logró ganar por 1-3 en Nimega.
Nelson ya jugó anteriormente en el Feyenoord como cedido. El inglés sumó 32 apariciones en la temporada 2021/22, con cuatro goles y siete asistencias en esa serie.
Anis Hadj Moussa, que no estuvo ante el NEC, sí ha viajado con normalidad a Barcelona y es muy probable que Van Bronckhorst le dé un puesto en el once inicial. La alineación se hará pública el miércoles.
El Feyenoord jugará este miércoles a las 18:45 en Barcelona. El primer partido en casa de la fase de liga de la Liga de Campeones llegará el 14 de octubre, cuando el Como visite Róterdam.
Convocatoria completa del Feyenoord
Portería: Tjark Ernst, Florian Kastenmeier, Liam Bossin
Defensa: Tsuyoshi Watanabe, Jeremiah St. Juste, Javi López, Mats Deijl, Thijs Kraaijeveld, Givairo Read, Tijme Wessels, Mika Mármol
Centrocampo: Gjivai Zechiël, Luciano Valente, Sem Steijn, Tobias van den Elshout, Oussama Targhalline, Charles Vanhoutte
Delantera: Gonçalo Borges, Nacho Ferri, Anis Hadj Moussa, Gaoussou Diarra, Shaqueel van Persie, Jerayno Schaken