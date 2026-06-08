Dick Schreuder quiere seguir en el NEC, según el periodista Mounir Boualin, quien cita fuentes cercanas al club de Nimega. El Feyenoord buscaba un sucesor para Robin van Persie y sonó Schreuder, pero el técnico holandés se queda en Nijmegen.

Según Boualin, el técnico de 54 años ya decidió continuar en el club que terminó tercero en la Vriendenloterij Eredivisie la pasada temporada, donde tiene contrato hasta mediados de 2028.

Martijn Krabbendam, observador del Feyenoord para Voetbal International, informó el domingo que Schreuder no diría «no» de inmediato a una aventura en Róterdam. «Tiene un contrato a largo plazo allí y el NEC ya ha dejado claro que no va a dejar marchar a su exitoso entrenador sin más, así que no sé si el Feyenoord tiene ganas de enzarzarse en una larga disputa con el NEC y pagar una cantidad muy elevada», señaló el observador del club en el podcast Dickvoormekaar.

Por ahora, su foco está totalmente en el NEC. La directiva del club de Nimega mantiene la cautela, señala Boualin.

En Nijmegen le aguarda el desafío de clasificar a la fase de grupos de la Liga de Campeones.

En su primera temporada al frente del NEC, el técnico mostró un fútbol ofensivo y terminó tercero, aunque cayó 5-1 ante el AZ en la final de la Copa.

Así pues, el Feyenoord debe seguir buscando. Se ha mencionado a Arne Slot y Oliver Glasner, aunque Sinclair Bischop, de ESPN, asegura que no son opciones realistas. Al director técnico Dévy Rigaux le gustan Wouter Vrancken (Sint-Truiden) y Sébastien Pocognoli, que acaba de dejar el AS Mónaco.