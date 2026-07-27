El culebrón del traspaso de Givairo Read parece haber tomado un nuevo giro. Mientras Voetbal International informó el lunes de que Feyenoord y el entorno del lateral derecho están enfrentados por un acuerdo del pasado, ahora Feyenoord Transfermarkt aporta nueva información sobre la situación.

Según Martijn Krabbendam, de Voetbal International , el bloqueo se ha producido porque el exdirector de Feyenoord Dennis te Kloese habría indicado al entorno de Read que una cantidad de traspaso de unos 25 millones de euros sería suficiente para hacer posible una transferencia. Sin embargo, según el medio, el director técnico Dévy Rigaux no se siente vinculado a ese acuerdo verbal y exige al menos 30 millones de euros.

Sin embargo, el habitualmente bien informado Feyenoord Transfermarkt dibuja un panorama diferente. No se trataría de una promesa verbal, sino de un acuerdo que realmente quedó fijado por escrito.

"El traspaso de Givairo Read al Nottingham Forest simplemente parece que va a producirse. Como ya informamos en exclusiva anteriormente, la cantidad de traspaso acordada de antemano es de unos 25 millones de euros. Esa cifra quedó fijada por escrito en su momento por un director incompetente del pasado de Feyenoord", lanza Feyenoord Transfermarkt en X contra Te Kloese.

Nottingham Forest vio recientemente rechazada una tercera oferta de 21 millones de euros en total, pero se espera que los ingleses regresen con una propuesta mejorada. Una subida hacia la supuesta cláusula de 25 millones de euros parece lógica en ese sentido.

Para Read, ese sería el desenlace deseado. El lateral derecho de 19 años lleva tiempo abierto a dar el salto a la Premier League y ve al Nottingham Forest como el siguiente paso ideal en su carrera.

Read puede firmar en Nottingham un contrato por cinco temporadas. Además, las dos lesiones de isquiotibiales que le mantuvieron varios meses de baja la pasada temporada le han hecho reflexionar. El defensa es consciente de que un gran traspaso no tiene por qué volver a presentarse por sí solo y por eso quiere aprovechar la oportunidad.



