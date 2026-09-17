El Feyenoord da un gran golpe y amplía el contrato de su gran estrella absoluta

Feyenoord ha renovado por más tiempo a Gjivai Zechiël, según ha informado el club de Róterdam este jueves por la tarde a través de sus canales oficiales. Ha firmado hasta mediados de 2029.

Durante mucho tiempo pareció que Zechiël saldría de De Kuip este verano. Llegaron varias ofertas por el centrocampista, que finalmente decidió ampliar su contrato.

Especialmente el LOSC Lille estaba muy interesado en hacerse con los servicios de Zechiël. El club francés ofreció diez millones de euros, pero recibió una negativa por parte del director técnico Devy Rigaux.

Zechiël, que la pasada temporada jugó como cedido en el FC Utrecht, ha comenzado con fuerza la actual temporada de la Eredivisie.

El jugador de 22 años ha sido titular en todos los partidos y ya suma cinco goles y tres asistencias.

«Estoy muy feliz y, sobre todo, agradecido. En primer lugar, doy gracias a Dios por todo lo que me da y por el camino que puedo recorrer. Además, agradezco la confianza que Feyenoord deposita en mí. Este es mi sitio y sé que aquí todavía puedo dar muchísimos pasos», declaró Zechiël en la página web del club.