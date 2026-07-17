El Feyenoord da un giro inesperado en el fichaje: «Es una situación complicada»

Parecía que Aymen Sliti ficharía pronto por el Excelsior, pero la situación dio un giro completo. El director técnico Mark Ruijl explicó en el podcast «De Excelsior» que, por ahora, el Feyenoord no acepta cederlo temporalmente.

Debido a su pasado en el «Stadionclub», Ruijl sigue de cerca la evolución del joven. Por ahora, Excelsior se quedará sin la incorporación temporal del zurdo.

«Conozco bien a Aymen; lo seguimos de cerca, pero el Feyenoord ha dicho que será difícil y está en su derecho», afirma Ruijl.

Desconoce por qué el Feyenoord, de pronto, se niega a cederlo. Ruijl sospecha que los planes deportivos del nuevo entrenador, Giovanni van Bronckhorst, podrían estar frustrando el acuerdo.

«Puede ser por motivos deportivos o por otra razón; no lo sé con certeza. Sliti sigue en la plantilla del Feyenoord y, por ahora, no es un tema para nosotros», concluye el directivo.

No obstante, el club de Kralingen sí consiguió fichar a otro jugador del Feyenoord: Jan Plug jugará la próxima temporada cedido en el Estadio Woudestein, lo que satisface a Ruijl.

«Jan tiene cualidades muy específicas, sobre todo con el balón. Es justo lo que buscábamos», concluye el director técnico.