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PEC FEYIMAGO
Siep Engelen

Traducido por

El Feyenoord cierra la temporada de la Eredivisie con una victoria gracias a un doblete de Anis Hadj Moussa

Zwolle vs Feyenoord
Zwolle
Feyenoord
Eredivisie

El Feyenoord cerró la Eredivisie con orgullo. Visitó al PEC Zwolle sin nada en juego y ganó 0-2. Anis Hadj Moussa marcó los dos goles. 

En el Feyenoord, Raheem Sterling volvió a la titularidad tras varias semanas, mientras que Casper Tengstedt ocupó el lugar del ausente Ayase Ueda. Shaqueel van Persie regresó a la convocatoria. 

En la primera parte, los de Róterdam dominaron ligeramente, aunque ambos equipos crearon peligro. La ocasión más clara la tuvo Koen Kostons, pero falló ante Timon Wellenreuther en un mano a mano. 

Tengstedt también falló dos veces ante el portero local, Duke Verduin. 

En la segunda parte el ritmo bajó, pero el Feyenoord marcó en el 79’: Hadj Moussa controló, se fue solo y anotó el 0-1. 

A los 85 minutos marcó el 0-2 y sentenció el encuentro. Así, el Feyenoord cerró con 65 puntos y se aseguró el segundo puesto. 

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