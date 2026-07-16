El Feyenoord busca un nuevo lateral izquierdo, pero ¿no lo tiene ya en la plantilla?

Según los rumores, el Feyenoord busca un lateral izquierdo. Giovanni van Bronckhorst quiere reforzar esa posición. Pero Voetbalzone asegura que el club ya tiene una opción prometedora en sus filas.

Jordan Bos se lesionó la rodilla en el Mundial y fue operado el sábado; el club estima que el australiano de 23 años estará de baja varios meses.

Gijs Smal, de 28 años, sigue en De Kuip, pero las lesiones le han apartado de muchos partidos.

No se sabe cuándo volverá a estar disponible, por lo que el club cuenta con una alternativa: el fichaje estival Mika Mármol (25).

Este lateral zurdo se formó en la cantera del FC Barcelona y jugó varios partidos con Las Palmas. Además, en los últimos años ha funcionado bien subir jóvenes de Varkenoord como solución de emergencia.

Ejemplos recientes son Tyrell Malacia y Quilindschy Hartman, que se convirtieron en jugadores destacados del Feyenoord e incluso disputaron partidos con la selección holandesa. En este momento hay más jóvenes talentosos en el sur de Róterdam.

Presentación

Matthew Mparaganda (18), Dani Slory (17) y Finn Baks (17) aún parecen demasiado jóvenes para dar el salto, y Hakeem Agboluaje (18) no está en forma. Sin embargo, Tijme Wessels, de 19 años y procedente de Hoek, está llamando con fuerza a la puerta durante la pretemporada del Feyenoord.

Wessels comenzó en el HVC’10 y, tras pasar por el Sparta Rotterdam, en 2018 fichó por el Feyenoord.

Lleva ya ocho años en Varkenoord, donde su hermana menor también tiene contrato en el equipo femenino. El sábado debutó en De Kuip ante miles de aficionados.

Tras dos amistosos, Wessels es el canterano más destacado. Como le ocurrió el año pasado a sus amigos Thijs Kraaijeveld y Tobias van den Elshout, el salto no le resulta un reto físico excesivo. ¿Podrá Gio Wessels mantener este nivel?

Principales cualidades

Wessels, que también se desenvuelve bien en el centro del campo, saltó al campo en la segunda parte como lateral izquierdo en los amistosos contra el FC Dordrecht (0-6) y el Club Brugge (3-1).

A diferencia de otros defensas, él destaca por su calidad con el balón. Shaqueel van Persie bromeó en Instagram comparándolo con Marcelo.

Transmitió calma incluso cuando el Feyenoord se quedó atrás ante el Club Brugge. Mientras Mats Deijl, fichaje invernal decepcionante, fallaba en el gol de Tzolis, Wessels contuvo sin esfuerzo al exajaciano Carlos Forbs.

Pese a las lesiones pasadas, su mentalidad y su progresión física impresionan. Ahora, en su último año de contrato, debe dar el salto definitivo.

El seguidor de Varkenoord, Feyenoord Youth Watcher, ya se mostró esperanzado en Bluesky respecto a este gigante físico. «Con su físico, le resultará más fácil adaptarse al más alto nivel».

¿Y ahora qué?

Próximamente Van Bronckhorst decidirá si se queda en el primer equipo; incluso podría tener minutos con el Feyenoord 1 en lo que resta de pretemporada.

Bos está descartado y el futuro de Smal es incierto, así que este es su momento. Si lo aprovecha, el Feyenoord deberá negociar su renovación cuanto antes.

En las próximas semanas será clave ver las decisiones del club, de Van Bronckhorst y del director técnico, Devy Rigaux. Los recién llegados, que reemplazan a Robin van Persie y Dennis te Kloese en De Kuip, podrían preferir a Wessels, un talento joven, antes que una solución temporal como Mármol. Con el tiempo regresarán Smal y Bos.

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¿Cambiar de prioridades?

Así, el Feyenoord evita repetir lo ocurrido en el lateral derecho, donde ya tenía a Givairo Read, Bart Nieuwkoop y Jordan Lotomba, pero Te Kloese fichó a Deijl por las lesiones.

Para el Feyenoord sería ideal que Read se quedara una temporada más, pero, en ese caso, deberían marcharse al menos dos de sus alternativas. En el lateral izquierdo, subir temporalmente a un canterano podría evitar un problema similar.

El viernes Wessels podría volver a demostrar su nivel ante el Sporting Charleroi. Si confirma su progresión, Rigaux podría centrarse en otras prioridades, como reforzar las bandas, pues Anis Hadj Moussa y Leo Sauer podrían marcharse.

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