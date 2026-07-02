El Feyenoord busca 6 millones de euros: «Todo el mundo va tras él»

El FC Twente confía en fichar a Ramiz Zerrouki. Así lo afirmó el entrenador John van den Brom a Tubantia.

En principio, Zerrouki regresará al Feyenoord tras el Mundial, pero en De Kuip parece que el centrocampista de 28 años ya no cuenta con minutos de juego.

El Twente hace todo lo posible por ficharlo, admite Van den Brom: «Ramiz es mi primera opción, no solo para mí, sino para todo el club».

«No voy a andarme con rodeos. Sí, tengo muchas esperanzas de que venga, pero no sé si será posible. Eso no depende de mí. Lo único que puedo hacer es contactar con él».

«Todo el mundo le está acosando, jaja. Si lo conseguimos, mantendremos a todos los centrocampistas de la temporada pasada. Como se suele decir, el deseo es el padre del pensamiento», concluye Van den Brom.

Feyenoord pide 6 millones de euros por el jugador, que ha sido ofrecido a varios clubes.

En cualquier caso, Gjivai Zechiel no seguirá en su club actual: según el Algemeen Dagblad, su fichaje por el FC Utrecht es inviable.